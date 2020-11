S'il y a bien un match qu'il ne faut pas manquer ce week-end, c'est le choc qui oppose Chelsea à Tottenham dimanche à 17h30. Qui se placera comme plus gros concurrent de Liverpool dans la course au titre?

Tottenham, qui occupe la tête de la Premier League, est un club unique en Angleterre. Depuis 2014, les Spurs n'ont jamais été leaders du championnat. Encore plus fort : cela fait une semaine qu'ils occupent cette position, soit un total de jours en tête plus élevé que lors des dix dernières années cumulées.

Tottenham, qui occupe la tête de la Premier League, est un club unique en Angleterre. Depuis 2014, les Spurs n'ont jamais été leaders du championnat. Encore plus fort : cela fait une semaine qu'ils occupent cette position, soit un total de jours en tête plus élevé que lors des dix dernières années cumulées. Les Londoniens partagent actuellement la tête du championnat avec Liverpool (vingt points). Ils sont suivis de près par Chelsea, qui en totalise 18. Ce week-end, les numéros 1 et 3 du classement s'affronteront dans un derby londonien à l'ancienne. La dernière fois que les Spurs se sont déplacés à Stamford Bridge en tant que leaders, c'était en 1964, il y a 56 ans !Chelsea et Tottenham réalisent un bon début de saison, comme en témoignent leur position au classement. Avec un Manchester City en difficulté et un Liverpool affaibli par les blessures, les deux clubs londoniens peuvent être considérés comme des prétendants au titre. Outre-Manche, les journaux annoncent que le vainqueur de ce duel sera un réel concurrent aux Reds dans la course au titre. Il y a de fortes chances que ce soit Chelsea qui ressorte vainqueur ce week-end. Sur 56 affrontements contre les Spurs, les Blues en ont remporté trente, plus que toute autre équipe en Angleterre. Tottenham n'en a gagné que sept. De plus, Chelsea n'a perdu qu'un seul de ses 34 derniers matches à domicile contre les troupes de José Mourinho. Les trois derniers affrontements ont également tourné en faveur des hommes de Frank Lampard. Le record est une série de six victoires d'affilée entre 2000 et 2002. Les joueurs de Chelsea sont également en grande forme. Les gros transferts de cet été commencent à trouver leurs marques, à l'image de Timo Werner et de Hakim Ziyech. Sous l'impulsion de l'Allemand et du Marocain, Chelsea en est actuellement à sept victoires consécutives toutes compétitions confondues après le succès en milieu de semaine face au Stade Rennais en Ligue des Champions. Une victoire qui a d'ailleurs assuré aux Blues une place en huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles. Mais Tottenham n'a pas de quoi rougir devant les hommes de Frank Lampard. José Mourinho commence à former une équipe ultra-compétitive et compte déjà quatre victoires consécutives en Premier League. Avec des prestations de choc, comme la victoire 1-6 à Manchester United ou la victoire 0-2 sur le terrain de Manchester City. Si les troupes du Portugais battent Chelsea dimanche, ils deviendront la cinquième équipe de l'histoire de la Premier League à remporter leurs cinq premiers matches à l'extérieur. Newcastle United (1994-95), Charlton Athletic (2005-06), Chelsea (2008-09) et Manchester City (2017-18) avaient déjà réalisé de telles prouesses. Lorsque Mourinho affronte l'une de ses ex-équipes, la pression sur les épaules du Portugais est toujours un peu plus élevée. Il n'a, jusqu'à présent, pas brillé face à son ancien club puisqu'il en est actuellement à cinq victoires et six défaites face aux Blues. Mais cette pression sera encore un peu plus forte ce week-end puisque le coach des Spurs a perdu deux fois contre Lampard la saison passée. Il n'a encore jamais perdu trois fois d'affilée face au même entraîneur.La rencontre de ce week-end opposera également les deux meilleures attaques du championnat. Les Londoniens du nord ont déjà marqué 21 buts tandis que les Blues en sont à 22. Les fans de Tottenham attendent de revoir à l'oeuvre le duo Heung-min Son - Harry Kane. Le Coréen (neuf buts) et l'Anglais (sept) en sont à seize buts à deux cette saison. Kane mène même le classement des assists avec neuf passes décisives. À Chelsea, l'animation offensive ne repose pas autant sur les performances de deux joueurs. Le meilleur buteur des Blues, Timo Werner, ne compte que quatre réalisations et le meilleur passeur est Hakim Ziyech avec trois passes décisives. Il faut aussi noter que Toby Alderweireld ne sera pas présent du côté de Tottenham suite à sa blessure lors de la victoire des siens à Manchester City. La blessure subie par le Diable rouge semble moins grave que prévue mais le tiendra tout de même écarté des terrains durant deux à quatre semaines. Les hommes de Lampard réussiront-ils à prendre trois points cruciaux dans la course au titre ou seront-t-ils les prochaines victimes du groupe de Mourinho ?