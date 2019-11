Le match à Saint-Pétersbourg contre la Russie, prévu le 16 novembre, sera le premier déplacement des Diables Rouges contre un adversaire de haut niveau depuis novembre 2018 et une défaite en Suisse (5-2) en Ligue des Nations. Ce lourd et cinglant revers avait été fatal à la Belgique, voyant son adversaire se qualifier pour le premier Final Four de la compétition.

Outre la possibilité d'accrocher un trophée, les Diables Rouges étaient également passés à côté de deux confrontations contre des nations du top mondial, importantes en période de qualification. "Nous allons devoir démontrer en Russie que nous avons tiré les leçons de la Ligue des Nations", a déclaré le sélectionneur national Roberto Martinez vendredi à Tubize.

"Nous avons perdu une rencontre difficile en Suisse l'année dernière et celle en Russie sera tout aussi compliquée. Nous voulons absolument conserver cette première place du groupe et avoir le statut de tête de série lors du tirage au sort de la phase finale. De plus, chaque rencontre va nous permettre d'obtenir des informations en vue de la sélection définitive pour l'Euro 2020. Ces deux matches sont les plus importants de l'année et la prochaine fois que nous nous retrouverons, ce sera déjà en mars 2020. Jouer à Saint-Pétersbourg, là où nous avons décroché la 3e place du Mondial 2018, est assez spécial. Il faudra être prêt à affronter une équipe très motivée", a ajouté le Catalan.

Pour la première fois depuis le mois de juin, Martinez pourra compter sur les présences conjuguées de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, blessés à tour de rôle depuis lors. "Comme tout le monde a pu le voir, Kevin a été excellent contre l'Écosse et Eden est toujours crucial pour l'équipe. Leur influence sur le terrain est énorme. Eden est un vrai leader et se donne toujours entièrement."

Les Diables Rouges, premiers du groupe I, sont d'ores et déjà qualifiés pour l'Euro 2020. Mais ces duels en Russie (16/11) et contre Chypre (19/11) revêtent tout de même d'une grande importance. D'abord pour la première place du groupe, ensuite pour le statut de tête de série en vue du tirage au sort de la phase finale effectué le 30 novembre à Bucarest.

Il suffira d'un point à la Belgique à Saint-Pétersbourg pour terminer en tête du groupe. Les Diables devront ensuite éviter le faux pas contre Chypre afin d'obtenir le statut de tête de série, réservé aux six meilleurs vainqueurs de groupe.