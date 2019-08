Roberto Martinez est content des transferts réalisés par certains Diables Rouges. Ils estiment que ceux-ci constituent tous un pas en avant, a-t-il indiqué en marge de l'annonce de sa sélection pour les deux prochains matchs de qualification pour l'Euro 2020.

"Il y a toujours beaucoup d'incertitude à cette période de l'année, mais je suis satisfait dans l'ensemble. Tous les joueurs ont fait de bons choix. Certains étaient dans une situation difficile qui s'est améliorée", a commenté le sélectionneur.

Au premier rang de ces joueurs ayant connu une saison difficile figure Romelu Lukaku. "C'est probablement celui pour lequel un transfert a été le plus bénéfique. Quand on le voit marquer et la manière dont il a joué pour son premier match avec l'Inter, il semble concentré et heureux, ce dont nous pourrons profiter."

Quant à Michy Batshuayi, "il a déjà été dans cette situation" d'être repris chez les Diables alors qu'il ne joue pas en club, a rappelé Roberto Martinez. "Mais ses statistiques restent impressionnantes. Il a été à un très bon niveau avec nous, mais c'est vrai que pour poursuivre dans cette voie, nous avons besoin que Michy joue durant les dix prochains mois."

Roberto Martinez a encore affirmé qu'il comptait toujours sur Mousa Dembélé. Le médian, qui joue en Chine à Guangzhou R&F, n'a plus été repris depuis septembre. "Il reste une option pour le futur. Nous allons profiter de la trêve en Chine pour discuter avec lui pour savoir comment se passe son expérience là-bas."