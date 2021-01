Martin Odegaard a été prêté par le Real Madrid à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs mercredi.

Odegaard, 22 ans, était arrivé au Real Madrid en janvier 2015 à l'âge de 16 ans. Après des prêts à Heerenveen (2017-2018) et à Vitesse Arnhem (2018-2019), il était prêté la saison dernière à la Real Sociedad où il a inscrit 7 buts et délivré 9 assists en 36 matches.

De retour au Real Madrid cette saison, il a été très peu utilisé par Zinédine Zidane avec seulement sept rencontres disputées depuis le début de la saison.

"C'est formidable que nous ayons obtenu le prêt de Martin jusqu'à la fin de la saison", a réagi Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. "Martin est bien sûr un joueur que nous connaissons tous très bien et bien qu'il soit encore jeune, il joue au plus haut niveau depuis un certain temps. Martin nous apportera des options offensives de qualité et nous sommes tous ravis de l'intégrer dans nos plans jusqu'en mai."

Arsenal occupe la huitième place en Premier League, à onze longueurs de Manchester City, leader.

