L'AC Milan a officialisé mardi l'arrivée de l'attaquant Mario Mandzukic. Le Croate s'est engagé jusqu'au terme de la saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Mandzukic, 34 ans, effectue ainsi son retour en Italie, après avoir évolué entre 2015 et janvier 2020 à la Juventus. Avec les 'Bianconeri', le Croate a inscrit 44 buts en 162 rencontres, remportant quatre championnats.

Avant cela, il avait joué au NK Marsonia, au NK Zagreb et au Dinamo Zagreb en Croatie. En 2010, il a rejoint l'Allemagne pour porter les maillots de Wolfsburg (2010-2012) et du Bayern Munich (2012-2014). Avec les Bavarois, il a remporté une Ligue des Champions et deux championnats. En 2014-2015, il a évolué à l'Atlético Madrid. De janvier à juillet 2020, il jouait à Al-Duhail. Il était libre depuis qu'il a mis un terme à son contrat avec le club qatari.

Mandzukic compe aussi 33 buts en 89 apparitions avec l'équipe nationale croate. Il avait notamment atteint la finale du Mondial 2018.

Le Croate vient apporter son expérience à l'AC Milan, leader de la Serie A avec 43 points, trois de plus que l'Inter. A Milan, il aura Alexis Saelemaekers comme équipier.

Mandzukic, 34 ans, effectue ainsi son retour en Italie, après avoir évolué entre 2015 et janvier 2020 à la Juventus. Avec les 'Bianconeri', le Croate a inscrit 44 buts en 162 rencontres, remportant quatre championnats. Avant cela, il avait joué au NK Marsonia, au NK Zagreb et au Dinamo Zagreb en Croatie. En 2010, il a rejoint l'Allemagne pour porter les maillots de Wolfsburg (2010-2012) et du Bayern Munich (2012-2014). Avec les Bavarois, il a remporté une Ligue des Champions et deux championnats. En 2014-2015, il a évolué à l'Atlético Madrid. De janvier à juillet 2020, il jouait à Al-Duhail. Il était libre depuis qu'il a mis un terme à son contrat avec le club qatari. Mandzukic compe aussi 33 buts en 89 apparitions avec l'équipe nationale croate. Il avait notamment atteint la finale du Mondial 2018. Le Croate vient apporter son expérience à l'AC Milan, leader de la Serie A avec 43 points, trois de plus que l'Inter. A Milan, il aura Alexis Saelemaekers comme équipier.