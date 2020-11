Diego Maradona, l'idole du football argentin qui vient de fêter ses 60 ans, a passé la nuit de lundi à mardi dans une clinique privée de La Plata, au sud de Buenos Aires, pour y passer des examens médicaux. Son médecin personnel Leopoldo Luque a confirmé les informations de la presse locale.

"Il n'a rien de grave ni d'urgent (...) C'est seulement un patient d'un certain âge, qui subit beaucoup de pression et qui traverse une période durant laquelle il a besoin d'être aidé: c'est difficile d'être Maradona vous savez", a expliqué le Dr Luque aux journalistes devant la clinique.

Cette hospitalisation n'a pas de lien avec la pandémie actuelle de coronavirus, a confirmé le médecin.

Certains médias argentins avaient plus tôt évoqué des problèmes psychologiques pour expliquer l'hospitalisation du "Pibe de oro".

"Diego va bien, mais il pourrait aller mieux. Je l'ai vu dans un état dans lequel je n'aime pas le voir, donc je lui ai parlé et je lui ai dit 'allons dans une clinique pour que tu ailles un peu mieux' et il m'a dit 'ok, allons-y'", a raconté le Dr Luque, selon qui la durée de l'hospitalisation de la star argentine dépendra des résultats des examens.

Interrogé sur le fait qu'elle pourrait avoir été décidée en lien avec des problèmes d'addiction à la drogue, dont Maradona a souffert par le passé, le médecin a répondu "non, et ce n'est pas la peine de dire de telles bêtises".

"L'idée, c'est qu'il soit hospitalisé quelques jours, qu'il s'hydrate bien mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans, ni rien à cacher", a-t-il ajouté.

Actuellement directeur technique du club local (Gimnasia y Esgrima La Plata), Maradona avait insisté vendredi pour diriger l'entraînement de ses joueurs, le jour de son 60e anniversaire, mais ne semblait pas en forme et marchait difficilement.

"Cela me brise le coeur de le voir ainsi", avait twitté le samedi l'une de ses deux filles, Gianninna Maradona.

Il n'était resté que quelques minutes sur le terrain avant de se retirer avec l'aide de ses adjoints. Certains de ses proches ont récemment présenté des symptômes comparables à ceux du Covid-19, mais leurs tests se sont révélés négatifs.

Sa vie a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés à une vie d'excès en tous genres qui l'ont parfois fait flirter avec la mort.

En 2000, il avait eu une crise cardiaque à la suite d'une overdose dans la cité balnéaire de Punta del Este. Il avait ensuite suivi une longue cure à Cuba.

En 2004, alors qu'il pesait plus de 100 kg, une autre crise cardiaque l'avait terrassé à Buenos Aires, mais il s'en était sorti.

Il avait ensuite subi une opération chirurgicale de l'estomac qui lui avait permis de passer sous la barre des 50 kg.

En 2007, une consommation excessive d'alcool l'avait conduit à l'hôpital. Dernièrement, il a dû se faire poser une prothèse à cause de ses genoux douloureux.

"Il n'a rien de grave ni d'urgent (...) C'est seulement un patient d'un certain âge, qui subit beaucoup de pression et qui traverse une période durant laquelle il a besoin d'être aidé: c'est difficile d'être Maradona vous savez", a expliqué le Dr Luque aux journalistes devant la clinique. Cette hospitalisation n'a pas de lien avec la pandémie actuelle de coronavirus, a confirmé le médecin. Certains médias argentins avaient plus tôt évoqué des problèmes psychologiques pour expliquer l'hospitalisation du "Pibe de oro". "Diego va bien, mais il pourrait aller mieux. Je l'ai vu dans un état dans lequel je n'aime pas le voir, donc je lui ai parlé et je lui ai dit 'allons dans une clinique pour que tu ailles un peu mieux' et il m'a dit 'ok, allons-y'", a raconté le Dr Luque, selon qui la durée de l'hospitalisation de la star argentine dépendra des résultats des examens. Interrogé sur le fait qu'elle pourrait avoir été décidée en lien avec des problèmes d'addiction à la drogue, dont Maradona a souffert par le passé, le médecin a répondu "non, et ce n'est pas la peine de dire de telles bêtises". "L'idée, c'est qu'il soit hospitalisé quelques jours, qu'il s'hydrate bien mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans, ni rien à cacher", a-t-il ajouté. Actuellement directeur technique du club local (Gimnasia y Esgrima La Plata), Maradona avait insisté vendredi pour diriger l'entraînement de ses joueurs, le jour de son 60e anniversaire, mais ne semblait pas en forme et marchait difficilement. "Cela me brise le coeur de le voir ainsi", avait twitté le samedi l'une de ses deux filles, Gianninna Maradona. Il n'était resté que quelques minutes sur le terrain avant de se retirer avec l'aide de ses adjoints. Certains de ses proches ont récemment présenté des symptômes comparables à ceux du Covid-19, mais leurs tests se sont révélés négatifs. Sa vie a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés à une vie d'excès en tous genres qui l'ont parfois fait flirter avec la mort. En 2000, il avait eu une crise cardiaque à la suite d'une overdose dans la cité balnéaire de Punta del Este. Il avait ensuite suivi une longue cure à Cuba. En 2004, alors qu'il pesait plus de 100 kg, une autre crise cardiaque l'avait terrassé à Buenos Aires, mais il s'en était sorti. Il avait ensuite subi une opération chirurgicale de l'estomac qui lui avait permis de passer sous la barre des 50 kg. En 2007, une consommation excessive d'alcool l'avait conduit à l'hôpital. Dernièrement, il a dû se faire poser une prothèse à cause de ses genoux douloureux.