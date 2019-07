Asif Kapadia, le réalisateur des documentaires relatant la vie d'Ayrton Senna et d'Amy Winehouse, sort un nouveau chef d'oeuvre : Maradona, qui se focalise sur ses années italiennes. " L'histoire de Dieguito à Naples résume toute sa vie : c'est un rebelle, un héros, un tricheur. Dieu. "

C'est grâce à ses documentaires primés - Senna a remporté deux awards aux BAFTA et Amy lui a valu un Oscar- qu'Asif Kapadia a su convaincre Diego Armando Maradona de collaborer à la réalisation de ce nouveau documentaire. Après quelques entretiens et interviews, l'Argentin a autorisé le réalisateur britannique à utiliser des images exclusives : de vieux enregistrements qui semblaient avoir disparu de la surface de la terre et qui, en 2015, ont soudain réapparu dans un petit village près de Naples. Ils sont l'oeuvre de deux cameramen argentins qui ont suivi Maradona au début de sa carrière, d'Argentinos Juniors et Boca Juniors à Naples en passant par le FC Barcelone.

