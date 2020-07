Le gardien international allemand du Bayern Munich Manuel Neuer a été filmé lors de vacances en Croatie en train d'entonner un chant d'extrême droite croate.

La vidéo, diffusée lundi sur le site internet du quotidien Bild, montre le champion du monde 2014 sur un bateau à Dubrovnik avec plusieurs amis, dont l'entraîneur des gardiens du Bayern, Toni Tapalovic. Ils sont en train de chanter "Lijepa li si" ("Que tu es belle") du chanteur croate controversé Marko Perkovic.

Connu sous le nom de "Thompson", en référence à un pistolet-mitrailleur de même marque, Perkovic est un admirateur du régime croate pro-nazi des Oustachis. Quelques jours après la finale de la coupe du monde 2018, le chanteur était dans le bus de la sélection qui a paradé dans Zagreb en compagnie des joueurs.

Dans ce chant, le chanteur énumère différentes régions croates et fait allusion à "Herceg-Bosnie", éphémère république croate de Bosnie, jamais reconnue sur la scène internationale et dissoute après la signature des accords de Dayton en 1995.

Le capitaine de la Mannschaft et du Bayern n'a pas, à ce stade, commenté la vidéo, mais son manager personnel a expliqué à Bild que le joueur ne parlait pas croate et ne comprenait donc pas les paroles.

Contacté par l'AFP, le club n'a pas à ce stade fait de commentaire.

Ce chant et régulièrement entonné par les supporters ultras de la sélection croate. Il avait même été choisi par les supporters comme chant officiel de la sélection lors de l'Euro 2016, un choix alors validé par la fédération croate mais critiqué par plusieurs organisations antiracistes.

Le joueur de 34 ans (95 sélections) est actuellement en vacances pour deux semaines après avoir remporté un huitième titre consécutif de champion d'Allemagne avec le Bayern, ainsi que la coupe nationale.

Il reprendra ensuite l'entraînement avant de recevoir le 8 août Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Les Bavarois l'avaient emporté 0-3 au match aller à Londres.

