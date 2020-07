Al Duhail perd l'une de ses stars. Le début d'un exode?

Mario Mandzukic, l'ancien attaquant de la Juventus et du Bayern Munich, a mis fin à son contrat avec le club d'Al Duhail au Qatar. L'international croate était arrivé au Qatar en décembre dernier et avait signé un contrat jusqu'en 2021. "J'apprécie la confiance et l'hospitalité que j'ai reçues au Qatar et je souhaite au club et à l'équipe tout le meilleur pour l'avenir", a écrit Mandzukic sur Twitter dimanche.

Le Croate n'a pas précisé s'il allait poursuivre sa carrière professionnelle. Formé au Dinamo Zagreb, Mandzukic est passé par Wolfsburg (2010-2012), le Bayern Munich (2012-2014), l'Atletico Madrid (2014-2015) et la Juventus (2015-2019).

En 2013, il a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. En 2018, il avait inscrit un but contre son camp durant la finale de la Coupe du monde perdue 4-2 face à la France, mais aussi un but en faveur de ses couleurs. Son palmarès renseigne également des buts lors de deux finales de Ligue des Champions (en 2013 et en 2017).

Al Duhail est le club de Junior Edmilson, et le Belgo-Brésilien ne cache pas ses envies de départ pour revenir en Belgique et tenter de séduire Roberto Martinez à un an de l'EURO. Le choix de Mandzukic via une rupture de contrat sera-t-il un atout supplémentaire pour forcer un départ?

