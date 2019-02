Manchester United : Lukaku et/ou Rashford ?

Après ses duels contre Burnley et Leicester City, Manchester United va vivre des semaines intéressantes : après sa visite à Fulham samedi, il dispute le match aller de coupe d'Europe contre le PSG, privé de Neymar, mardi. Le dimanche suivant, il se déplace à Chelsea dans le cadre de la FA Cup et le 24 février, il y a l'affiche contre Liverpool. Parmi les questions qui se posent, celle-ci : qui Ole Gunnar Solskjaer va-t-il aligner au neuf ? Romelu Lukaku (25 ans) ou Marcus Rashford (21 ans), tous deux auteurs de huit buts en 21 matches ?

Lukaku peut avancer son passé de buteur, son expérience et son sens du but. Quand Solskjaer a pris la relève de José Mourinho, il a complimenté le Belge mais lui a ensuite préféré Rashford. Enfin, selon les analystes anglais, qui préfèrent évidemment leur compatriote. Rashford a une meilleure première touche de balle et permet aux autres de s'améliorer, selon la teneur générale. On a vite décrété que Rashford formait un duo d'attaque idéal avec Anthony Martial. Les bons résultats et les chiffres ont donné raison aux analystes : sous Mourinho, Rashford n'avait trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises mais en l'espace de quelques semaines, il a porté son total à huit. "Noël est arrivé tôt pour Marcus."

Rio Ferdinand ne partageait pas l'avis de ceux qui estimaient que Mourinho avait trop peu recours à Rashford. "On aligne un garçon de 21 ans à petites doses et à différentes places." Mourinho postait souvent Rashford sur l'aile gauche. Il l'a ensuite aligné dans l'axe alors que Solskjaer a affûté Lukaku, sans le classer. Il a titularisé le Diable rouge lors des derniers matches, en coupe comme en championnat. Contre Burnley, il a associé Lukaku et Rashford pour la première fois. Le Norvégien semble réserver à Lukaku le rôle que Roberto Martinez lui avait dévolu contre le Brésil et auparavant durant leur passage commun à Everton : de la droite, pour converger vers l'axe. Lukaku à droite, donc, Rashford à gauche et derrière eux, un faux neuf, Jesse Lingard/Alexis Sanchez ou Paul Pogba, qui plonge dans les brèches... Février s'annonce passionnant.

Par Peter T'Kint