Paul Pogba est toujours contesté à Manchester United. Où se situe l'avenir de La Pioche ?

"Pour l'année prochaine, je pointe Paul Pogba comme mon joueur à suivre", a déclaré Gary Neville dans le Monday Night Football de Sky Sports. "Je le dis déjà depuis quelques années, mais je veux enfin le voir devenir décisif pour United." Jamie Carragher, l'autre consultant du programme, ne peut étouffer un rire en entendant ces mots.

...

"Pour l'année prochaine, je pointe Paul Pogba comme mon joueur à suivre", a déclaré Gary Neville dans le Monday Night Football de Sky Sports. "Je le dis déjà depuis quelques années, mais je veux enfin le voir devenir décisif pour United." Jamie Carragher, l'autre consultant du programme, ne peut étouffer un rire en entendant ces mots.Le Français ne s'est en effet pas bâti une très bonne réputation dans son club et en Premier League ces dernières années. Il se retrouve toujours dans le viseur. Quand ce n'est pas pour une performance décevante, c'est pour son attitude sur le terrain, sa coupe de cheveux ou ses déclarations. Conclusion : il est malheureux à Manchester.Il y a quelques semaines, le manager de Pogba, Mino Raiola, a une nouvelle fois ravivé la question dans une interview accordée à Tuttosport. Selon le Néerlandais, c'en est fini de Pogba à Manchester United. "Il n'est plus capable de s'exprimer comme il le veut et comme on l'attend de lui."La pression reposant sur les épaules de Pogba n'est pas négligeable : en 2016, il est arrivé de la Juventus pour environ cent millions d'euros, ce qui a fait de lui l'un des joueurs les plus chers de tous les temps. Chez le géant italien, le Français a remporté le titre à quatre reprises et était considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. À Manchester United, cependant, il n'a jamais réussi à répondre aux attentes. En quatre ans, le Français a claqué "seulement" 34 buts et distribué 36 assists en 177 matches. Pas des chiffres dramatiques en soi, mais on attend simplement plus de Pogba, entre-temps devenu champion du monde, en Angleterre. Mais le milieu de terrain a également joué de malchance. La saison dernière, il a manqué 39 rencontres en raison de blessures diverses et cette saison, il a de nouveau été absent un moment en raison du coronavirus.Depuis septembre, il n'est plus le premier choix chez les Red Devils, comme il l'était par le passé. Le manager Ole Gunnar Solskjaer préfère un milieu composé de Bruno Fernandes, Fred et Scott McTominay. Le Norvégien n'a pas réussi à construire un rôle à Pogba dans l'équipe.Après la décision de Raiola et après que Pogba lui-même ait annoncé qu'il ne renouvellerait pas son contrat (qui court jusqu'en 2022), le conseil d'administration de Manchester United a décidé la semaine dernière qu'il était temps de vendre le Français. De préférence cet hiver, même si le club est prêt à patienter jusqu'à l'été. Les Mancuniens veulent récupérer une part de leur investissement et se débarrasser de son gros salaire, car le club souhaiterait faire venir la sensation norvégienne, Erling Haaland.Mais où peut aller Pogba ? "Un transfert sera trop difficile à boucler dès cet hiver", a déjà déclaré Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato. La première question est bien entendu de savoir qui est capable de payer au moins 80 millions pour le champion du monde dès ce mois-ci. L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux arrivants en janvier et le PSG ne semble pas sauter immédiatement sur l'occasion, selon Romano. L'ex-club de La Pioche, la Juventus, pourrait également être intéressé et aurait la préférence de Pogba, mais la Vieille Dame semble se concentrer sur la venue d'Olivier Giroud pour le moment.Le salaire de Pogba n'est pas non plus à négliger. À United, le milieu de terrain français gagne actuellement environ 286.000 euros par semaine (soit quinze millions par an). Seul David de Gea (19 millions par an) gagne plus. Et le coronavirus n'aide certainement pas les clubs à se montrer dépensier.Pogba ne devrait pas partir en janvier, mais y a-t-il encore un avenir pour le Français à United ? Peut-être, car lors du dernier match contre Aston Villa, il a de nouveau été l'homme du match en ayant un pied dans chaque but et en jouant à son meilleur niveau. "Il va de mieux en mieux", a déclaré Solskjaer après la rencontre contre Villa. "Pogba est un joueur très fort physiquement, qui peut contrer les autres dans les duels et garder le ballon dans l'équipe si nécessaire. Le rôle de Pogba est-il donc plus de se battre au milieu de terrain que de marquer des buts et de délivrer des passes décisives ? Si l'on reprend ses statistiques et qu'on les compare à celles de son époque à la Juve, elles sont quasiment similaires. Et dans le Piémont, il était toujours l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et de la Serie A. Un autre rôle pourrait donc parfaitement lui convenir.De plus, depuis la sortie de Raiola, Pogba est de retour dans l'équipe. Le souhait de chaque supporter et consultant est de le voir s'épanouir dans le dos de Bruno Fernandes. Les derniers matches qu'ils ont disputés ensemble étaient encourageants. Et avec Scott McTominay, ils pourraient devenir l'un des trios les plus dangereux de Premier League. Une chose est certaine : l'avenir de Pogba est toujours incertain.