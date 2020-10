Alors qu'il a ouvert directement ouvert la marque par Bruno Fernandzez sur penalty (2e, 1-0), Manchester United a essuyé une humiliation totale ce dimanche à domicile face à Tottenham lors de la 4e journée du championnat d'Angleterre (1-6).

Les Red Devils ont joué à dix suite à l'exclusion d'Anthony Martial (28e). Les choses se sont compliquées par la suite mais les Spurs avaient déjà pris l'avance au marquoir par Tanguy Ndombele (4e, 1-1) et Heung-Min Son aussi (7e, 1-2). Chez les Spurs, Toby Alderweireld est resté sur le banc.

À l'agonie défensivement et réduit à 10, United a été terrassé par Tottenham. Avant la mi-temps, Harry Kane a alourdi le score (30e, 1-3) et Son a signé un doublé (37e, 1-4). A la reprise, le défenseur Serge Aurier, qui avait donné l'assist sur le deuxième but du Coréen, a frappé juste (51e, 1-5). Enfin, Kane a également réussi un doublé sur penalty (79e, 1-6). Tottenham a égalé Manchester City, qui détenait le record de la plus large victoire en Premier League à Old Trafford, sur le même score.

Les Red Devils, qui comptent un match de moins, sont 16 après cette deuxième défaite en trois rencontres (3 points) alors que les Spurs grimpent au cinquième rang (7 points).

En Italie, l'AC Milan s'est débarrassé de Spezia (3-0) grâce à des buts de Rafael Leao (57e, 78e) et de Theo Hernandez (76e). Alexis Saelemakers a joué toute la rencontre avec les Rossoneri, qui comptent le maximum de points (9) comme l'Atalanta. Le Spezia est 15e (3 points).

