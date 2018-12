Manchester United bat Fulham : Romelu Lukaku marque après une longue abstinence à Old Trafford

'Big Rom' a inscrit son sixième but de la saison en réceptionnant une passe latérale de Juan Mata dans le petit rectangle (42e). Il a ainsi permis aux Red Devils de mener 3-0 à la pause après qu'Ashley Young (13e) et Juan Mata aient inscrit les deux premiers buts mancuniens.

En deuxième période Aboubakar Kamara a réduit provisoirement l'écart sur penalty en faveur des Cottagers (67e). Ceux-ci sont toutefois restés à 10 dans la foulée suite à l'exclusion d'Andre-Frank. Une carte rouge qui a facilité la tâche de la bande à José Mourinho, capable d'inscrire un 4e but avec Marcus Rashford (83e). Marouane Fellaini, qui était présent en semaine contre Arsenal, est resté sur le banc toute la rencontre. Vainqueurs après une défaite et trois partages consécutifs, les Red Devils comptent 26 points et restent à la 6e place. Fulham et Denis Odoi, titulaire et présent 90 minutes, reste dernière du classement en compagnie de Southampton.

Devant Manchester United, Arsenal a continué sa remontée au classement en battant Huddersfield par le plus petit écart (1-0). Un but de Lucas Torreira a rendu vains les efforts de Laurent Depoitre, présent 90 minutes, et de son équipe. Isaac Mbenza est resté sur le banc. Huddersfield est 18e avec 10 petits points alors qu'Arsenal s'installe provisoirement à la 3e place.

Sans Steven Defour, blessé, Burnley a battu Brighton 1-0, retrouvant le succès pour la première fois depuis fin septembre. Les Clarets quittent la dernière place qu'ils partageaient avec Fulham et Southampton pour s'installer en 17e position avec 12 unités. Ils rejoignent ainsi l'équipe de Christian Benteke, Crystal Palace, qui s'est inclinée 3-2 sur la pelouse de West Ham. Blessé au genou, le Diable rouge n'a pas joué.