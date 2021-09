Manchester City a pris la mesure de Leipzig 6-3 mercredi lors de la première rencontre du Groupe A de la Ligue des Champions, celui du Club de Bruges. Chez les Citizens, Kevin De Bruyne a joué tout le match et Romeo Lavia est resté sur le banc.

Sur un corner de Jack Grealish, Nathan Aké a logé le ballon de la tête sous la barre de Péter Gulacsi (16e, 1-0). Sur un centre bas de De Bruyne, Nordin Mukiele s'est précipité, prenant son gardien à contre-pied (28e, csc 2-0). Sur une belle combinaison entre Emil Forsberg, Tyler Adams et Mukiele, Christopher Nkunku a relancé le match (42e, 2-1). Pas pour longtemps: Ryad Mahrez a transformé un penalty accordé aux Citizens (avec l'assentiment du VAR) pour une faute de main de Lukas Klostermann sur une tête de Ferran Torres (44e, 3-1).

Ce n'était pas fini car Nkunku a encore frappé de la tête sur un centre de Dani Olmo, (51e, 3-2). Par contre, les Allemands ont commis une nouvelle erreur de concentration dont Grealish a profité (56e, 4-2). Ce duel était dingue et l'est resté jusqu'au bout puisque sur un service de Youssuf Poulsen, Nkunku a signé un triplé (73e, 4-3) et Joao Cancelo a encore relancé les Mancuniens (75e, 5-3). Mais les choses allaient se compliquer pour Leipzig suite à l'exclusion d'Angelino (79e, 2 jaunes). Sur un cafouillage après un corner tiré par Phil Foden, Gabriel Jesus, qui venait de monter au jeu, a alourdi le score (85e, 6-3).

Alors qu'il n'avait pas été sélectionné lors des trois derniers matches, Divock Origi était titulaire à Liverpool. Il a cédé sa place à Sadio Mane (63e). À l'AC Milan, Alexis Saelemaekers, qui avait été épargné en championnat contre la Lazio, était bien présent au coup d'envoi. Lui aussi est sorti avant la fin (62e). Les Reds ont pris les devants grâce à un autobut de Fikayo Tomori (9e, 1-0) avant que Mohammed Salah ne manque la transformation d'un penalty (14e). Les Milanisti ont alors fait sauter la défense locale a deux reprises par Ante Rebic (42e, 1-1) et Brahim Diaz (44e, 1-2). Juste après la pause, Origi a distillé la passe décisive à Salah sur le but de l'égalisation (49e, 2-2). Liverpool a finalement émergé grâce à son capitaine Jordan Henderson (69e, 3-2).

Monté au jeu à la 65e, Rodrygo a donné la victoire au Real Madrid à l'Inter Milan (89e, 0-1). Chez les Merengues, Thibaut Courtois était bien dans le but alors qu'Eden Hazard est resté sur le banc.

Dans son Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid a été tenu en échec (0-0) par le FC Porto, qui a terminé à dix suite à l'exclusion de Chancel Mbemba tout en fin de match (90e+5). Yannick Carrasco a disputé l'intégralité de la rencontre

