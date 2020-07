Le Tribunal arbitral du Sport (TAS), juridiction suprême du monde sportif, a décidé lundi d'autoriser en appel la participation aux prochaines coupes d'Europe de Manchester City, initialement condamné à deux ans de suspension pour manquements au règles du fair play financier.

"Manchester City n'a pas déguisé ses contrats de sponsoring mais a échoué à coopérer avec l'UEFA" - l'instance qui gère le football européen - explique le TAS dans sa décision.

Le club, propriété des Emiratis et entraîné par Pep Guardiola, est donc seulement condamné à verser une amende de 10 millions d'euros à l'UEFA, au lieu des 30 M EUR initialement décidés en février par l'UEFA, qui accusait le club anglais d'avoir surévalué ses revenus publicitaires portant sur la période 2012-2016.

Les Anglais contestaient leur exclusion des Coupes d'Europe par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier, une règle mise en oeuvre depuis 2011 par la confédération européenne du football pour limiter les déficits des clubs.

La décision du TAS constitue donc un soulagement pour les Citizens car les pertes financières encourues par une absence de la scène européenne auraient largement dépassé les 100 M EUR par an et n'auraient pas été sans conséquences sur le train de vie du club anglais, d'autant que la Ligue des champions fait office de vitrine pour les propriétaires émiratis de City.

Des joueurs majeurs auraient ainsi pu être tentés de quitter le club pour participer à la C1, une menace qui n'est désormais plus d'actualité.

Dans un communiqué rendu public quasiment en même temps que la décision du TAS, Manchester City "se félicite des implications de la décision d'aujourd'hui, qui valide sa position et l'ensemble des preuves qu'il a pu présenter", a réagi le club dans un communiqué, précisant que ses conseillers juridiques doivent encore examiner l'intégralité de la décision.

