Manchester City a remporté 3-1 son duel contre Leicester samedi comptant pour la 18e journée du championnat d'Angleterre de football. Averti, Kevin De Bruyne a été remplacé dans les arrêts de jeu (90e+1) chez les Citizens et Youri Tielemans a cédé sa place à Dennis Praet (77e) chez les Foxes. Au classement, Leicester reste deuxième (39 points) mais ne compte plus qu'une unité d'avance sur City.

Jamie Vardy a ouvert la marque pour Leicester (22e) mais Riyad Mahrez (30e), Ilkay Gundogan sur penalty (43e) et Gabriel Jesus (69e), sur le 11e assist de De Bruyne, ont renversé la situation en faveur des visités. En Allemagne, Hertha Berlin a tenu Mönchenglabach en échec (0-0) lors de la 17e et dernière journée des matches aller. Derrick Boyata a joué tout le match et Dodi Lukebakio est sorti à la 70e avec l'équipe de la capitale. Du coup, le Borussia (35 points) laisse le titre honorifique de champion d'automne au RB Leipzig (37 points). Ceci dit, Gladbach devait s'imposer par 14 buts d'écart.

Le Hertha (19 points) reste 12e. Aux Pays-Bas, Cyriel Dessers a marqué pour Heracles, qui a partagé l'enjeu à Heerenveen (1-1). L'ex-attaquant de Lokeren, qui a ouvert la marque (54e, 0-1), a repris la tête du classement des buteurs (12 goals). Joey Veerman a égalisé pour les Frisons (56e, 1-1). Après 18 matches, Heerenveen est 6e (28 points) et Heracles se situe trois échelons plus bas (26 points).