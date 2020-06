Manchester City s'est nettement imposé 5-0 face à Burnley lundi lors de la 30e journée de Premier League, dans une rencontre entachée par le survol du stade par un avion tirant une banderole d'extrême-droite "White Lives Matter".

Kevin De Bruyne, préservé, a commencé la rencontre sur le banc. Il est monté au jeu à la 61e minute en remplacement de Riyad Mahrez. Celui-ci avait pris à son compte deux des buts des Cityzens (43e, 45e+2 s.p.), Phil Foden (22e, 63e) et David Silva (51e) marquant les autres buts. A noter que Burnley n'a même pas pu remplir sa feuille de match, certains joueurs, en fin de contrat fin juin et qui ne seront pas prolongés, ayant refusé de prendre part à la rencontre. Le club a aligné dix joueurs anglais au coup d'envoi, chose qui ne s'était plus vue depuis Middlesbrough en 2006. Avec cette victoire, Manchester City (2e, 63 pts) revient à 20 points de Liverpool, leader, ce qui signifie que s'ils ne perdent pas de terrain sur les Reds lors de la prochaine journée, ils retarderont encore le sacre des hommes de Jürgen Klopp. Liverpool recevra Crystal Palace mercredi et City ira défier Chelsea jeudi. Une semaine plus tard, les deux premiers du championnat se retrouveront à l'Etihad Stadium pour ce qui pourrait être un passage de témoin du champion en titre à son successeur.