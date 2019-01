Man United : Rich club, poor club

Depuis qu'Alex Ferguson a pris se retraite, il y a cinq ans, Manchester United a déjà connu quatre entraîneurs, en comptant Ole Gunnar Solksjaer, fraîchement arrivé à Old Trafford. Avant lui, David Moyes, Louis van Gaal et José Mourinho avaient des conceptions très différentes du foot et ont mené des politiques de transfert totalement opposées également.

...