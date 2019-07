Le milieu de terrain ukrainien Ruslan Malinovskyi va poursuivre sa carrière en Italie à l'Atalanta Bergame.

Le club de Serie A, qui jouera la Ligue des champions cette saison, est venu le chercher chez les champions de Belgique du KRC Genk. Il y était arrivé en janvier 2016 en provenance du Shakhtar Donetsk sous forme de prêt. En juillet 2017, il avait été définitivement acquis.

La durée de son nouveau contrat n'a pas été précisée, ni le montant du transfert qui selon certaines sources tournerait autour de 12,5 millions d'euros.

135 rencontres avec Genk

Le gaucher au tir redoutable a joué au total 135 rencontres sous le maillot genkois et a aligné 30 buts et 32 assists. Au cours de la saison dernière, celle du titre, l'Ukrainien a tenu un rôle essentiel. Il a réussi 13 buts (4 en playoffs) et 12 assists en 37 rencontres de Jupiler Pro League et toutes compétitions confondues 16 buts et 16 passes décisives en 51 matchs. Ruslan Malinovskyi, 26 ans, est international ukrainien (22 caps, 2 buts, 5 assists).