Malgré un but de Meunier, le PSG s'incline à Liverpool (3-2)

Les Espagnols ont fait le jeu tout au long de la première période mais sur une passe en retrait de Radamel Falcao, Jean-Eudes Aholou a chipé le ballon à Angel Correa et l'a donné à Samuel Grandsir (18e, 1-0). L'Atlético était toutefois plus inspiré à l'image d'Antoine Griezmann, qui a trouvé Diego Costa dans l'axe (31e, 1-1).

Malgré un tir des 25m de Tielemans (42e), les Monégasques étaient trop passifs et Jose Maria Jimenez les a punis (45e+1, 1-2). A la reprise, Monaco a fait preuve de bonne volonté mais comme il ne mettait pas de rythme dans ses échanges, la défense madrilène n'éprouvait pas beaucoup de mal à gérer. En fin de rencontre, les Principautaires se sont projetés vers l'avant mais ils ont encaissé un cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues. Dans le groupe C, Liverpool a renforcé un peu plus le blocage mental du PSG à l'égard des équipes anglaises en s'imposant 3-2.

Le bilan des Sangermanois face aux clubs de Premier League est de 4 victoires, 5 partages et 10 défaites. Meunier était titulaire avec les champions de France. Dans l'autre camp, Simon Mignolet est resté sur le banc et Divock Origi n'était pas sélectionné. D'emblée, Alphonse Areola a sorti trois ballons chauds d'affilée sur une reprise de la tête de Virgil van Dijk (6e), sur une frappe à ras du sol de James Milner et un envoi enroulé de Mohamed Salah au premier poteau (8e). Mais sur un centre d'Andrew Robertson, Thiago Silva a laissé passer le ballon et Daniel Sturridge en a profité pour tromper Areola de la tête à bout portant (30e, 1-0). Après des timides réactions du PSG, James Milner a transformé un penalty accordé pour une faute de Juan Bernat sur Georginio Wijnaldum (36e, 2-0).

Alors que le PSG enchaînait les approximations techniques, Meunier a placé une frappe imparable du gauche (40e, 2-1). Kylian Mbappé allait être l'homme de la fin du match. L'attaquant a d'abord égalisé (83e, 2-2) avant de perdre le ballon devant sa surface au profit de Van Dijk, qui l'a cédé à Roberto Firmino (90e+2, 3-2). L'autre rencontre s'est terminée par un match nul entre l'Étoile Rouge et Naples (0-0). Dries Mertens est monté au jeu à la place d'Allan (61e).