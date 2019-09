La Real Sociedad s'est inclinée 3-2 dimanche à Séville dans un match comptant pour la 7e journée du championnat d'Espagne de football. Titulaire, Adnan Januzaj a donné la passe décisive ayant permis à Mikel Oyarzabal de porter les Basques au commandement (4e, 0-1). Le Diable rouge a cédé sa place à la 55e minute, à Portu, l'auteur du second but de la Real Sociedad (87e, 3-2).

Entre-temps, Nolito (18e, 1-1), Lucas Ocampos (47e, 2-1) et Franco Vazquez (80e, 3-1) avaient donné les trois points aux Sévillans (6e), qui en possèdent 13 au classement tout comme leur adversaire du jour (5e).

En Grèce, l'AEK Athènes a partagé l'enjeu à domicile avec le PAOK Salonique (2-2). Chez les visités, Victor Klonaridis est monté au jeu (85e) alors que tous les buts étaient tombés. Le PAOK a mené deux fois par Karol Swiderski (16e, 58e) et l'AEK a égalisé par Dmytro Chygrynskiy (54e) et Milos Deletic (79e). Après cinq journées, le PAOK (11 points) est 3e à deux points de l'Olympiacos et l'AEK (10 points) est 5e.

En Turquie, Antalyaspor avec Ruud Boffin dans le but s'est imposé 3-0 face à Yeni Malatyaspor, qui a joué à dix à partir de la 85e. Après six matches, Antalyaspor (8 points) grimpe en 10e position et Yeni Malatyaspor (7 points) rétrograde à la 13e place.