Lié jusqu'en 2023 avec le PSG, le défenseur central espagnol de 36 ans compte bien poursuivre sa carrière quelques années de plus.

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, a dit lundi sur Prime Vidéo espérer jouer une saison supplémentaire dans le club de la capitale, où ses débuts ont pourtant été minés par les blessures.

"J'aimerais jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience", a déclaré l'ex-capitaine du Real Madrid, qui est âgé de 36 ans. "Ici, j'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré", a-t-il ajouté.

Arrivé libre l'été dernier à Paris, Ramos, qui souffre de problèmes physiques récurrents depuis la saison dernière, n'a joué que sept matchs avec le PSG, le dernier samedi à Clermont (victoire 6-1), mais pas un seul en Ligue des Champions. Il devait pourtant apporter son vécu, son tempérament et son expérience hors norme au club parisien pour l'aider à franchir un cap dans sa quête du Graal européen.

Vainqueur de la Coupe du monde (2010) et de l'Euro (2008, 2012), Sergio Ramos a également inscrit à son palmarès quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017 et 2018) et cinq titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020) avec le Real Madrid.

