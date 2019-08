Le FC Barcelone et le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg ont trouvé un accord concernant le transfert de l'ailier brésilien Malcolm contre la somme de 40 millions d'euros, a annoncé le champion d'Espagne vendredi. Le Barça touchera une prime en cas de revente du joueur brésilien par le club russe.

Malcolm, 22 ans et arrivé en juillet 2018 pour 41 millions d'euros en provenance des Girondins de Bordeaux, aura disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues pour le Barça, compilant 4 buts et 2 assists. Il a remporté deux titres avec les Catalans: la Supercoupe d'Espagne et la Liga.