Malaise en direct : Martin Solveig demande au Ballon d'Or féminin de "twerker", puis s'excuse

"Est-ce que tu sais 'twerker'?, a demandé en français le musicien, en charge de l'animation de la cérémonie, à la joueuse norvégienne de Lyon, qui lui a répondu non en détournant la tête. Cette courte séquence a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, où des internautes se sont indignés du "sexime" et du "total manque de respect" du DJ français, âgé de 42 ans, envers la buteuse (23 ans). Une fois la cérémonie terminée, Martin Solveig a rapidement réagi dans une vidéo d'excuses publiée sur Twitter: "Je suis étonné par ce que je suis en train de lire sur Internet. Bien sûr, je ne voulais offenser personne", a-t-il déclaré. "Ca vient de mon mauvais usage de la langue anglaise, et de ma mauvaise compréhension de la culture de la langue anglaise, qui n'est visiblement pas suffisante".

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R