Le joueur de 32 ans vient de signer avec le Spartak Moscou après avoir porté pendant cinq ans le maillot du Lokomotiv Moscou.

Le défenseur international polonais Maciej Rybus, critiqué pour avoir décidé de rester dans le championnat russe en dépit de l'invasion de l'Ukraine, a été exclu de la sélection nationale et des préparatifs en vue de la Coupe du monde en novembre au Qatar, a annoncé lundi la Fédération polonaise de football (PZPN).

Maciej Rybus, 32 ans, vient de signer avec le Spartak Moscou après avoir porté pendant cinq ans le maillot du Lokomotiv Moscou. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Czeslaw Michniewicz, lui a indiqué qu'"en raison de sa situation en club, il ne le convoquera pas pour le camp d'entraînement de la sélection en septembre et ne le prendra pas en compte lors de la composition de la sélection pour la Coupe du monde au Qatar", a annoncé la PZPN dans un bref communiqué.

Maciej Rybus, qui compte 66 sélections, est l'un des défenseurs les plus expérimentés de l'équipe polonaise. A la suite de l'invasion militaire de l'Ukraine par l'armée russe, le 24 février dernier, la Pologne avait refusé de disputer en mars sa demi-finale de barrage d'accession au Mondial contre la Russie. Les instances internationales du football ont suspendu depuis la Russie de toute compétition internationale. La Pologne a été versée dans le groupe C de la Coupe du monde, avec l'Argentine, l'Arabie saoudite et le Mexique.

Le défenseur international polonais Maciej Rybus, critiqué pour avoir décidé de rester dans le championnat russe en dépit de l'invasion de l'Ukraine, a été exclu de la sélection nationale et des préparatifs en vue de la Coupe du monde en novembre au Qatar, a annoncé lundi la Fédération polonaise de football (PZPN). Maciej Rybus, 32 ans, vient de signer avec le Spartak Moscou après avoir porté pendant cinq ans le maillot du Lokomotiv Moscou. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Czeslaw Michniewicz, lui a indiqué qu'"en raison de sa situation en club, il ne le convoquera pas pour le camp d'entraînement de la sélection en septembre et ne le prendra pas en compte lors de la composition de la sélection pour la Coupe du monde au Qatar", a annoncé la PZPN dans un bref communiqué. Maciej Rybus, qui compte 66 sélections, est l'un des défenseurs les plus expérimentés de l'équipe polonaise. A la suite de l'invasion militaire de l'Ukraine par l'armée russe, le 24 février dernier, la Pologne avait refusé de disputer en mars sa demi-finale de barrage d'accession au Mondial contre la Russie. Les instances internationales du football ont suspendu depuis la Russie de toute compétition internationale. La Pologne a été versée dans le groupe C de la Coupe du monde, avec l'Argentine, l'Arabie saoudite et le Mexique.