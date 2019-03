Lyon surclassé par le Barça, Liverpool sort le Bayern

Jason Denayer était le seul Belge de la soirée à apparaître dans le onze de base de son équipe. Aligné au coeur de la défense à trois de Lyon, le Diable rouge a connu un début de match fort compliqué au Camp Nou. Dépassés par la vitesse des Barcelonais et les combinaisons dans les petits espaces, les défenseurs lyonnais n'ont pas mis beaucoup de temps à craquer. C'est d'ailleurs Jason Denayer qui a commis la première grosse erreur en fauchant Luis Suarez dans le rectangle pour permettre à Lionel Messi de botter un penalty et réussir une 'Panenka' pour le 1-0 (18e). Coutinho s'est ensuite chargé de faire 2-0 sur une passe de Luis Suarez (31e).

Après la pause, Lyon s'est montré beaucoup moins amorphe. Les Français ont d'abord évité de justesse un nouveau but de Messi en sauvant le ballon sur la ligne avant de se projeter en avant. Lucas Tousart a ainsi réduit l'écart à la 58e et relancé le suspense. Celui-ci a duré jusqu'à la 78e lorsque Messi a fait tourner en bourrique Denayer et ses équipiers avec plusieurs feintes avant de faire 3-1. Les Catalans ont ensuite déroulé avec des buts de Gérard Piqué (81e) et Ousmane Dembele (86e) pour se garantir une douzième qualification consécutive pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Divock Origi est monté au jeu à la 83e minute pour Liverpool alors que Simon Mignolet est resté sur le banc. Devant son public, le Bayern ne sera pas parvenu à imposer sa loi. Après un très bon début de rencontre, les Bavarois se sont fait surprendre par Sadio Mane qui a parfaitement exploité une sortie complètement manquée de Manuel Neuer (26e). Le Bayern ne s'est pas laissé abattre et a continué à foncer tête baissée. Une attitude récompensée par le but égalisateur, un but contre son camp de Joël Matip, malheureux dans sa tentative d'anticiper Robert Lewandowski (39e). En deuxième période, Liverpool a choisi de se montrer davantage offensif et a limité les opportunités des Allemands. L'équipe De Jürgen Klopp a logiquement trouvé un deuxième but sur un corner repris de la tête par Virgil Van Dijk (69e). Les Anglais ont ensuite assuré leur qualification avec un troisième but signé Sadio Mane (84e).

Le Bayern n'avait plus manqué les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2010-2011. Liverpool et Barcelone rejoignent quant à eux l'Ajax, Tottenham, Manchester United, Porto, la Juventus et Manchester City dans le lot des huit équipes qui peuvent encore prétendre à la victoire finale. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu vendredi à 12h00 à Nyon, en Suisse.