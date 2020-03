Un but de Loïc Rémy a suffi à Lille pour battre Lyon dimanche soir dans un match comptant pour la 28e journée du championnat de France de football (1-0). Grâce à ce succès, les Dogues confortent leur quatrième place avec 49 points, à une unité de la dernière marche du podium détenue par Rennes et éloigne Lyon. Titulaire, Jason Denayer est sorti sur blessure, apparemment musculaire, à la 68e minute, Lyon reste 7e (40 points).

Avec Karl Toko Ekambi et Houssem Aouar, Lyon a animé les premières minutes de la rencontre mais Lille a répliqué par Benjamin André, Jonathan Ikoné et Rémy. L'entrejeu nordiste a alors pris l'ascendant sur celui des Gones. Il a souvent fait chaud dans le rectangle lyonnais notamment quand Rémy a pris le meilleur sur Denayer avant de manquer son centre (11e).

L'ex-Carolo Victor Osinhem (18e), Ikoné (22e), Jonathan Bamba (28e), Renato Sanches (32e) ont tous donné des soucis à Anthony Lopes. Ce dernier s'est toutefois incliné sur un coup de coin à deux entre Sanches et Bamba, qui a cédé le ballon en retrait à Rémy (33e, 1-0).

Etouffé en première période, Lyon a donné l'impression de se montrer plus présent à la reprise. Les Lyonnais ont vite été mis sous pression par Osinham dont la frappe est passée juste à côté (50e) et un tir sur le poteau d'Ikoné (51e). Sans un retour de Denayer, Osinhem se présentait seul devant le gardien lyonnais (62e).

La défense des Gones a encore tangué à plusieurs reprises mais Lille n'a pas profité des erreurs de Leo Dubois et de Bruno Guimaraes. En plus, Lyon n'a pas cadré un seul tir en seconde période.

