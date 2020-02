Lyon bat Marseille dans l'Olympico, Denayer intransigeant en défense

Le duel entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille était le choc des quarts de finale de la Coupe de France de football. Mercredi au Parc OL, les Gones de Jason Denayer, titulaire et intransigeant en défense, se sont imposés sur le plus petit écart (1-0) afin de se qualifier pour les demies.

