Ce mercato de l'été 2021 aura été celui de tous les transferts. Jusqu'à la dernière minute.

Luuk de Jong prêté au Barça par Séville

Le FC Barcelone a confirmé l'arrivée de l'attaquant Luuk de Jong. Le club de l'entraîneur Ronald Koeman a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi avoir trouvé un accord avec le FC Séville, le club où l'attaquant néerlandais de 31 ans a joué les deux dernières saisons. Barcelone loue les services de De Jong pour un an.

Luuk de Jong va retrouver un autre de Jong au Barça. © belga

À Barcelone, il retrouve deux compatriotes, le milieu de terrain Frenkie de Jong et l'attaquant Memphis Depay. Luuk de Jong vient au Camp Nou à la place de l'attaquant français Antoine Griezmann, qui a été prêté l'Atletico Madrid. De Jong n'est plus cette saison dans les plans du FC Séville. Après cinq ans au PSV, il a rejoint le club espagnol à l'été 2019. Un an plus tard, il était le grand héros de Séville. Avec deux buts en finale contre l'Inter Milan (3-2), il avait joué un grand rôle dans la victoire en Europa League.

Nuno Mendes va occuper le poste de latéral gauche à Paris. © belga

Un latéral gauche portugais pour le PSG

Le Paris Saint-Germain a recruté le jeune arrière gauche portugais Nuno Mendes, 19 ans, prêté un an par le Sporting Lisbonneavec option d'achat, a annoncé le club dans la nuit de mardi à mercredi.

International portugais (5 sélections), Nuno Mendes vient renforcer un secteur où Juan Bernat n'a toujours pas rejoué, onze mois après une rupture des ligaments d'un genou, et où Layvin Kurzawa, actuellement blessé, a perdu du temps de jeu. Il est la sixième recrue estivale du club après Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Achraf Hakimi (Inter Milan), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et surtout Lionel Messi (FC Barcelone). En deux saisons professionnelles, Nuno Mendes a joué 47 matches avec le Sporting Portugal et a remporté le titre de champion en 2021.

Saul quitte son cocon colchonero pour l'Angleterre et Chelsea. © belga

Saul vient renforcer l'entrejeu de Chelsea

Chelsea et l'Atlético Madrid ont conclu un accord pour le transfert de Saul Niguez chez les Bleus. L'international espagnol est prêté par les Colchoneros aux Blues jusqu'au terme de la saison, avec une option d'achat, ont annoncé les deux clubs mardi.

"Nous avons finalisé le recrutement de Saul Niguez en provenance de l'Atletico Madrid sous la forme d'un prêt d'une saison assorti d'une option pour un transfert", a indiqué Chelsea dans son communiqué. Saul Niguez, 26 ans, avait intégré l'équipe première de l'Atlético Madrid en 2012 avant d'être prêté une saison au Rayo Vallecano lors de la saison 2013-2014.

Au total, il a disputé 343 rencontres avec l'Atlético avec qui il a remporté un titre de champion d'Espagne, une Coupe d'Espagne et deux Europa League. À Chelsea, l'international espagnol (19 caps) va retrouver Romelu Lukaku, transféré cet été par les Londoniens en provenance de l'Inter Milan.

Griezmann retourne finalement chez son ex. © belga

Griezmann de retour à la maison

Antoine Griezmann fait son retour à l'Atlético Madrid. L'international français est prêté, aux Colchoneros jusqu'à la fin de la saison par le FC Barcelone, ont annoncé les deux clubs mardi.

Griezmann, 30 ans, avait quitté l'Altético Madrid en 2019 pour rejoindre le FC Barcelone pour un montant de 120 millions d'euros. Au Camp Nou, l'international français n'aura jamais vraiment convaincu malgré ses 35 buts en 102 rencontres avec les Blaugrana. Sur le plan collectif, il n'a gagné qu'une Coupe d'Espagne avec le Barça.

À Madrid, Griezmann revient dans le club avec qui il avait gagné l'Europa League en 2018 mais aussi joué la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Real Madrid. Entre 2014 et 2019, il avait joué 257 matches avec le club de Yannick Carrasco et avait inscrit 133 buts et délivré 50 passes décisives.

Les grands noms à Arsenal, ça semble fini. © belga

Un ancien de Saint-Trond à Arsenal

La défenseur international japonais Takehiro Tomiyasu a rejoint Arsenal en provenance de Bologne, a annoncé le club londonien mercredi juste après la fin de la période estivale des transferts. Auparavant, le footballeur avait fait ses armes en Belgique au sein du club de Saint-Trond deux ans durant.

Tomiyasu, 22 ans, a signé "un contrat à long-terme" avec Arsenal, ont indiqué les Gunners sans plus de précision. Selon la presse italienne, le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Formé au Avispa Fukuoka, Tomiyasu avait rejoint le club belge de Saint-Trond en 2017, avant d'être recruté par Bologne en 2019. Dans le Championnat d'Italie, il a disputé 63 matches avec Bologne. Il a été sélectionné à 23 reprises en équipe du Japon et faisait partie de la sélection nippone pour les Jeux olympiques de Tokyo. Après trois journées de championnat, Arsenal est dernier du classement de la Premier League après avoir concédé neuf buts, sans en marquer un seul.

Serge Aurier est désormais libre de s'engager où il le souhaite. La Genoa serait sur le coup. © belga

Serge Aurier, libéré par Tottenham

Tottenham a libéré son défenseur international ivoirien Serge Aurier de son contrat, a annoncé le club anglais mardi, juste avant la fin de la période estivale des transferts.

"Tottenham peut confirmer le départ de Serge Aurier à la suite d'une décision mutuelle de mettre un terme à son contrat", a indiqué le club du nord de Londres sur son compte Twitter. Aurier, passé par Lens (2009-2012) et Toulouse (2012-2015), avait rejoint Tottenham en 2017 en provenance du Paris SG, son club de 2015 à 2017.

Son séjour à Paris avait été marqué par une polémique en 2016 lorsqu'il avait publiquement insulté son entraîneur de l'époque Laurent Blanc pendant une discussion avec des internautes sur Periscope. Le latéral de 28 ans a disputé 110 matches sous le maillot de Tottenham. "J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vécu à Tottenham et je veux remercier le club et ses supporters, mais le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi", a-t-il expliqué.

Bellerin préfère sûrement le Bétis aux bêtises d'Arsenal. © belga

Bellerin retourne en Espagne

Hector Bellerin quitte Arsenal et rejoint le Betis Séville où il est prêté jusqu'à la fin de la saison par les Gunners, ont annoncé les deux clubs mardi.

Bellerin, 26 ans, avait fait ses débuts professionnels avec Arsenal en 2013. Au total, il a joué 239 rencontres pour les Gunners, avec qui il a remporté trois FA Cup et trois Community Shield. International espagnol, la latéral droit compte également quatre sélections avec la Roja.

L'attaquant du Celtic sera un concurrent de plus pour Christian Benteke. © belga

Un nouveau concurrent pour Benteke à Crystal Palace

L'attaquant français Odsonne Edouard a quitté le Celtic Glasgow pour rejoindre le club de Crystal Palace en Premier League, a annoncé sa nouvelle équipe mardi à un peu plus d'une heure de la fin du mercato estival.

Edouard, 23 ans, a signé un contrat de quatre ans avec le club londonien. Selon la presse britannique, Crystal Palace, le club de Christian Benteke, a déboursé 13,5 millions d'euros pour le recruter. Formé au PSG, Edouard, international français espoirs, avait rejoint le Celtic sous forme d'un prêt en août 2017, avant de s'engager avec le club écossais un an plus tard. Sous le maillot du Celtic, il a inscrit 86 buts en 179 matches, toutes compétitions confondues. "Odsonne est un joueur qui a démontré ses qualités, il était très sollicité et nous sommes ravis qu'il ait choisi Crystal Palace, c'est une recrue fantastique", s'est félicité Steve Parish, le président de son nouveau club. "Marquer des buts en Premier League va être le plus grand défi de ma carrière", a reconnu de son côté le nouvel attaquant de Crystal Palace.

Aussitôt arrivé, aussitôt parti. © belga

La voie royale pour Emerson à Tottenham

Le FC Barcelone et Tottenham Hotspur ont trouvé un accord pour le transfert d'Emerson Royal, comme l'a annoncé le club catalan mardi soir sur son site internet. Le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros pour le joueur qui a signé un contrat portant jusqu'en 2026.

Emerson Royal, 22 ans, rejoint le club londonien de Tottenham lors du dernier jour de la période estivale des transferts. L'international brésilien, arrivé à Barcelone en janvier 2019 depuis l'Atletico Mineiro, avait disputé deux saisons et demi en prêt pour le Real Betis, entre février 2019 et juin 2021.

Pour le compte des Sévillans, l'arrière droit avait joué 79 matchs, inscrit 5 buts et distillé 10 passes décisives. Il n'a disputé que 3 matchs au total pour le compte du Barça, tous cette saison, et avait été titularisé lors de la victoire contre Getafe le week-end dernier. Le contrat d'Emerson Royal avec les Spurs portera jusqu'en 2026, et il sera titulaire du numéro 12. Il arrivera d'Espagne plus tard cette semaine pour rejoindre sa nouvelle équipe.

"Ilaix des nôtres". C'est ce qu'on a chanté à l'arrivée de Moriba à Leipzig. © belga

Ilaix Moriba, encore un jeune du Barça qui s'en va

Le jeune milieu de terrain formé au FC Barcelone Ilaix Moriba (18 ans) a été transféré à Leipzig, ont annoncé les deux clubs mardi soir, à quelques heures de la clôture du mercato, dans des communiqués.

Moriba s'est engagé avec le club allemand jusqu'en 2026. Le FC Barcelone a touché 16 millions d'euros plus 6 millions de bonus et se réserve 10% du prix de vente sur un éventuel futur transfert du joueur, précise le club catalan dans son communiqué. En manque de temps de jeu au Barça, Moriba rejoint le championnat allemand au sein du RB Leipzig, qui figure dans le groupe du Club de Bruges en Ligue des champions. Il aura la charge de remplacer l'Autrichien Marcel Sabitzer, parti au Bayern Munich la veille.

Camavinga quitte Rennes pour le Real qui a donc transféré son joueur français. Moins clinquant qu'Mbappé mais pas moins prometteur. © belga

Camavinga à défaut d'Mbappé pour le Real Madrid

Eduardo Camavinga, l'équipier de Jérémy Doku à Rennes, quitte le club français et rejoint le Real Madrid, ont annoncé les deux clubs mardi. Il a signé un contrat de six saisons avec les Merengues.

Camavinga, 18 ans, avait fait ses débuts professionnels en 2019 avec Rennes à 16 ans, 4 mois et 27 jours, devenant le premier joueur né en 2002 à jouer un match dans un des cinq grands championnats européens. Depuis, il a joué 88 rencontres avec le club breton, avec qui il a participé à la Ligue des Champions la saison dernière, et inscrit 2 buts. L'international français (3 caps) s'est engagé pour les six prochaines saisons avec le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard.

