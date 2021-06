Lukas Nmecha, unique buteur de la finale, termine aussi meilleur réalisateur du tournoi. Des performances qui n'arrangent pas spécialement les affaires des dirigeants d'Anderlecht.

L'Allemagne a remporté son 3e titre de champion d'Europe de football espoirs (U21). Dimanche à Ljubljana, en Slovénie, devant 4883 spectateurs, elle a battu le Portugal 1-0, en finale. L'unique but a été inscrit par Lukas Nmecha à la 49e minute. L'attaquant du RSC Anderlecht termine meilleur buteur du tournoi avec un total de quatre buts.

Les Diablotins avaient pourtant battu deux fois les Allemands en qualifications

Les précédents titres des Allemands remontent à 2009 et 2017. Lors de la phase de groupes des qualifications, la Belgique avait battu à deux reprises cette formation allemande, 2-3 en Allemagne et 4-1 en Belgique. Deux défaites, en Moldavie et en Bosnie, en conclusion de ces qualifications en octobre et novembre dernier ont mis fin aux espoirs de qualification des Diablotins.

Une mauvaise nouvelle pour Anderlecht ?

Lors de cet Euro, Lukas Nmecha aura forcément attiré les regards de nombreux recruteurs. Sa cote devrait s'envoler ces prochaines semaines et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Manchester City qui cherche à vendre l'attaquant allemand. C'est une moins bonne en revanche pour Anderlecht qui aimerait s'attacher définitivement les services d'un joueur qui a été indiscutable lors de sa saison en prêt, à l'ombre de Saint-Guidon. Une seconde saison de location reste toujours possible mais il faudra que Vincent Kompany se montre habile négotiateur afin de convaincre son ancien employeur. Et malgré tout ce que représente Vince the Prince du côté des Skyblues, on sait que le business prend souvent le dessus sur les sentiments.

L'Allemagne a remporté son 3e titre de champion d'Europe de football espoirs (U21). Dimanche à Ljubljana, en Slovénie, devant 4883 spectateurs, elle a battu le Portugal 1-0, en finale. L'unique but a été inscrit par Lukas Nmecha à la 49e minute. L'attaquant du RSC Anderlecht termine meilleur buteur du tournoi avec un total de quatre buts. Les Diablotins avaient pourtant battu deux fois les Allemands en qualifications Les précédents titres des Allemands remontent à 2009 et 2017. Lors de la phase de groupes des qualifications, la Belgique avait battu à deux reprises cette formation allemande, 2-3 en Allemagne et 4-1 en Belgique. Deux défaites, en Moldavie et en Bosnie, en conclusion de ces qualifications en octobre et novembre dernier ont mis fin aux espoirs de qualification des Diablotins.Une mauvaise nouvelle pour Anderlecht ?Lors de cet Euro, Lukas Nmecha aura forcément attiré les regards de nombreux recruteurs. Sa cote devrait s'envoler ces prochaines semaines et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Manchester City qui cherche à vendre l'attaquant allemand. C'est une moins bonne en revanche pour Anderlecht qui aimerait s'attacher définitivement les services d'un joueur qui a été indiscutable lors de sa saison en prêt, à l'ombre de Saint-Guidon. Une seconde saison de location reste toujours possible mais il faudra que Vincent Kompany se montre habile négotiateur afin de convaincre son ancien employeur. Et malgré tout ce que représente Vince the Prince du côté des Skyblues, on sait que le business prend souvent le dessus sur les sentiments.