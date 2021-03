Romelu Lukaku a été testé négatif au coronavirus et est donc autorisé à rejoindre la Belgique. Seulement, la présence de l'attaquant de l'Inter Milan avec les Diables Rouges demeure incertaine, a rapporté lundi le journal italien La Gazzetta dello Sport

Jeudi dernier, quatre joueurs de l'Inter Milan (De Vrij, Vecino, D'Ambrosio et Handanovic) avaient été testés positifs au coronavirus. L'Autorité de la protection de la santé de Milan (ATS) avait alors décidé que les internationaux de l'Inter ne pourraient pas rejoindre leur sélection.

Lundi, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport a rapporté que Romelu Lukaku avait été testé négatif et est donc autorisé à rejoindre la Belgique pour les trois rencontres qualificatives pour le Mondial 2022 face au pays de Galles (24 mars), la Tchéquie (27 mars) et la Biélorussie (30 mars).

Seulement, le quotidien italien rapporte également que l'ATS a posé trois conditions pour que les joueurs rejoignent leur sélection: voyager avec un transport privé, respecter une quarantaine jusqu'au 31 mars et déclarer une adresse de résidence de laquelle ils peuvent sortir uniquement pour s'entraîner. Les joueurs seraient donc seulement autorisés à s'entraîner

Dans ces conditions, Lukaku manquerait donc les trois rencontres des Diables Rouges. La Gazzetta dello Sport ajoute également que l'ATS n'est cependant plus compétente une fois que le joueur a quitté le territoire et ses indications perdraient leur valeur au profit des règles du pays concerné.

Les Diables Rouges se rassemblent lundi. Un premier entraînement en petits groupes est prévu à 19h15.

