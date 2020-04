L'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain Edinson Cavani, pourrait jouer la saison prochaine à l'Inter Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les agents du Sud-Américain de 33 ans qui arrive en fin de contrat au PSG ont proposé ses services. L'Inter aurait marqué son intérêt.

Cavani deviendrait ainsi équipier ou rival direct de Romelu Lukaku arrivé l'été dernier à l'Inter.

Cavani pourrait remplacer au sein de l'équipe d'Antonio Conte son jeune compatriote de 22 ans Lautaro Martinez, encore sous contrat au stade Meazza jusqu'en 2023, et convoité par plusieurs grands clubs européens.

Tout comme Thomas Meunier, Cavani arrive en fin de contrat au PSG et comme le Gaumais le Sud-Américain n'est pas opposé à une prolongation de bail. Là encore les dirigeants parisiens ne semblent pas pressés de conclure en ce sens.

En cette période de crise pour le football, les joueurs de valeur en fin de contrat vont être particulièrement courtisés et faire l'objet de nombreuses rumeurs.

