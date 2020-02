L'Inter Milan s'est imposé 0-2 dimanche à l'Udinese grâce à un doublé de Romelu Lukaku (64e, 71e sur penalty). Le Diable rouge, qui n'avait plus marqué en championnat depuis le match à Naples (2 buts) le 6 janvier, prend la troisième place du classement des buteurs avec 16 goals derrière Ciro Immobilme (25) et Cristiano Ronaldo (19). Au classement, l'Inter (51 points) reprend la deuxième place à la Lazio (49) et compte toujours trois points de retard sur le Juventus.

La première période a été intense et équilibrée mais pauvre en occasions. L'Inter a été meilleur dans le jeu mais a souvent manqué de rigueur au moment de contrer les sorties de zone de l'Udinese. Lukaku et ses équipiers ne parvenaient pas à se montrer dangereux au-delà des trois quarts du terrain et ont même éprouvé des difficultés à avoir la mainmise sur le milieu du jeu quand les visités repartaient vite en contre.

A la reprise, l'Inter s'est montré plus dangereux et sur passe de Christian Eriksen, Lukaku s'est retrouvé dans le rectangle où l'ex-Anderlechtois Bram Nuytinck a bloqué son dribble (55e). Le Diable rouge commençait à trouver le bon rythme et a vu un premier tir bloqué par Juan Musso (69e). Le gardien de l'Udinese n'a pas eu la même chance quand Lukaku, servi par Barella, a frappé du gauche, le ballon passant entre les jambes de Nuytinck (64e, 0-1). L'Inter a alors pris l'ascendant et Lukaku a transformé un penalty accordé pour une faute du gardien sur Alexis Sanchez (71e).

ALLEMAGNE

Wolfsburg, avec Koen Casteels dans le but, est allé s'imposer à Paderborn dans le cadre de la 20e journée (2-4). Ben Zolinski a donné l'avance aux visités (22e, 1-0) et Robin Knoche a égalisé pour les Loups (27e, 1-1). Peu après, on a enregistré le tournant du match avec l'exclusion du défenseur de Paderborn Gerrit Holtmann (35e). Daniel Ginczek en a profité pour signer un doublé (40e, 60e). Wolfsburg a tremblé quand Sebastian Vasiliadis a réduit le score pour le SCP (72e, 2-3) mais Maximilian Arnold l'a vite remis à l'abir (76e, 2-4). Au classement, Wolfburg (27 points) est 9e et Paderborn (15 points) est dernier.

La première période a été intense et équilibrée mais pauvre en occasions. L'Inter a été meilleur dans le jeu mais a souvent manqué de rigueur au moment de contrer les sorties de zone de l'Udinese. Lukaku et ses équipiers ne parvenaient pas à se montrer dangereux au-delà des trois quarts du terrain et ont même éprouvé des difficultés à avoir la mainmise sur le milieu du jeu quand les visités repartaient vite en contre. A la reprise, l'Inter s'est montré plus dangereux et sur passe de Christian Eriksen, Lukaku s'est retrouvé dans le rectangle où l'ex-Anderlechtois Bram Nuytinck a bloqué son dribble (55e). Le Diable rouge commençait à trouver le bon rythme et a vu un premier tir bloqué par Juan Musso (69e). Le gardien de l'Udinese n'a pas eu la même chance quand Lukaku, servi par Barella, a frappé du gauche, le ballon passant entre les jambes de Nuytinck (64e, 0-1). L'Inter a alors pris l'ascendant et Lukaku a transformé un penalty accordé pour une faute du gardien sur Alexis Sanchez (71e). ALLEMAGNE Wolfsburg, avec Koen Casteels dans le but, est allé s'imposer à Paderborn dans le cadre de la 20e journée (2-4). Ben Zolinski a donné l'avance aux visités (22e, 1-0) et Robin Knoche a égalisé pour les Loups (27e, 1-1). Peu après, on a enregistré le tournant du match avec l'exclusion du défenseur de Paderborn Gerrit Holtmann (35e). Daniel Ginczek en a profité pour signer un doublé (40e, 60e). Wolfsburg a tremblé quand Sebastian Vasiliadis a réduit le score pour le SCP (72e, 2-3) mais Maximilian Arnold l'a vite remis à l'abir (76e, 2-4). Au classement, Wolfburg (27 points) est 9e et Paderborn (15 points) est dernier.