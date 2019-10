Romelu Lukaku a inscrit deux nouveaux buts jeudi avec les Diables Rouges, portant son total à 51 réalisations, lors de la large victoire de la Belgique à domicile face à Saint-Marin (9-0). Malgré ce record, l'attaquant vise un tout autre objectif. "Je voudrais gagner un trophée avec mon pays", a-t-il déclaré au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre qui a permis aux Belges de valider leur ticket pour l'Euro 2020.

La Belgique a dû attendre la 28e minute de jeu pour débloquer le marquoir jeudi face à Saint-Marin. Comme souvent, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges Romelu Lukaku fut à la bonne place pour propulser le ballon au fond des filets.

"Aujourd'hui, nous avons montré beaucoup de qualité et d'intensité. 9-0, c'est quand même un beau score. Je pense que l'on montre match après match que l'on s'améliore et que l'on commence à atteindre une certaine maturité. En ce qui me concerne, c'est bien de marquer des buts en équipe nationale mais maintenant, à la fin de la journée, je voudrais gagner un trophée avec mon pays."

La jeune garde des Diables Rouges, incarnée par Yari Verschaeren, auteur de son premier but en équipe nationale, pourrait déjà rendre de fiers services à l'Euro en juin. "Chaque fois qu'un joueur intègre le groupe, on essaye de le mettre en confiance. Je pense que Yari a su démontrer ses qualités la dernière fois lors des quelques minutes qu'il a joué en Ecosse. Aujourd'hui, il est très bien rentré. Il doit désormais ramener ses performances à Anderlecht", a conclu l'ancien buteur du Sporting bruxellois.