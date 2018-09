Lukaku parlera "plus tard" de son avenir en équipe nationale

"En ce moment tout se passe très bien, on a atteint un certain niveau en équipe nationale. On se crée beaucoup d'occasions. Pour moi, il s'agit d'être là au bon moment et de mettre la balle au fond", a déclaré Romelu Lukaku après la rencontre au micro de RTL Sport.

"On était si près en Russie. On a eu de la malchance en demi-finale contre la France mais on avance. On doit franchir un nouveau palier. La Ligue des Nations est une bonne opportunité de réussir quelque chose de bien. On essaye de se mettre de nouveaux objectifs. On sait qu'on a encore deux nouvelles opportunités pour gagner un trophée en deux ans. On va essayer de s'améliorer, de progresser pour gagner des trophées", ajoute l'attaquant de Manchester United.

Lukaku avait récemment laissé entendre qu'il quitterait les Diables après l'Euro 2020. "Je ferai une annonce plus tard", dit-il. "En ce moment, je ne veux pas trop y penser. "Le collectif joue bien, mes choix personnels sont moins importants que l'équipe. Tant que je peux jouer pour la Belgique, je suis content et je ferai le maximum pour mon pays".