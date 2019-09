Après une victoire convaincante à domicile face à Lecce 4-0 en ouverture de championnat, l'Inter Milan a signé son deuxième succès de rang sur la pelouse de Cagliari (1-2) lors de la deuxième journée de Serie A. Romelu Lukaku a été aligné toute la rencontre à la pointe de l'attaque milanaise et a inscrit le but décisif sur penalty à la 72e minute de jeu. Dans le camp d'en face, Radja Nainggolan, titulaire au sein du milieu de terrain sarde face à ses anciens coéquipiers, est sorti du jeu à cinq minutes du terme.

L'Inter Milan a ouvert le score en première période grâce à une tête de Martinez (25). Les Sardes sont revenus au score après cinq minutes de temps de jeu en deuxième mi-temps. Les visiteurs ont finalement obtenu les trois points grâce à un penalty transformé par Romelu Lukaku. Le Diable Rouge en est déjà à son deuxième but en autant de matches.

Dans le même temps, l'Atalanta, sans Timothy Castagne, blessé au genou, a subi à domicile la première défaite de sa saison face au Torino (2-3). Le buteur local Zapata, auteur d'un doublé (38, 54), avait pourtant répondu à l'ouverture du score de Bonifazi (24) mais Berenguer (57) et Izzo (66) ont offert aux visiteurs les trois points.

En Eredivisie, RKC Waalwijk, avec Anas Tahiri toute la rencontre et Lennerd Daneels à partir de la 88e, a été défait à domicile par le PSV Eindhoven (1-3) lors de la cinquième journée de championnat. L'équipe locale a pris les devants via Meulensteen (43) à deux minutes du repos mais le PSV a inversé la tendance en seconde période grâce à un but contre son camp de Quasten (65) et deux réalisations de Baumgartl (76) et Mitroglou (78).

Waalwijk est bon dernier au classement avec une seule unité.