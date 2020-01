L'Inter Milan s'est qualifié ce mardi pour les quarts de finale de la Coppa Italia après sa victoire 4-1 contre Cagliari. Romelu Lukaku aura été décisif avec un doublé. Dans le camp adverse, Nainggolan a joué les 90 minutes.

En grande forme depuis le début de la saison, Romelu Lukaku a rapidement mis son équipe aux commandes en ouvrant le score après 21 secondes de jeu, profitant d'une erreur de la défense adverse. Un but qui lançait idéalement les 'Nerazzurri', lesquels doublaient ensuite la mise via Valero (22e).

Après la pause, Lukaku, sur corner, plantait sa deuxième rose de la soirée (49e). Oliva réduisait ensuite la marque pour Cagliari mais Ranocchia fixait le score final à 4-1 (81e).

En quarts de finale, l'Inter affrontera le vainqueur du duel entre l'Atalanta et la Fiorentina. Plus tôt dans la journée, la Lazio et Naples se sont également qualifiés en battant respectivement Cremonese et Perugia, deux équipes de D2.

