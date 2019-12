Lukaku et l'Inter bondissent en tête

L'Inter n'a pas laissé passer sa chance et s'est emparé de la tête du classement de Serie A dimanche après-midi lors de la 14e journée. L'équipe de Romelu Lukaku a battu la SPAL 2-1 et compte désormais un point d'avance sur la Juventus, tenue en échec (2-2) quelques heures plus tôt contre Sassuolo. Intenable en semaine face au Slavia Prague en Ligue des Champions, 'Big Rom' a une nouvelle fois disputé 90 minutes pour les 'Nerazzurri'.

