Lukaku estime être "le meilleur attaquant belge de tous les temps"

Dans des propos publiés sur la plateforme "Otro", réservée aux footballeurs, l'attaquant de Manchester United se considère comme le meilleur attaquant belge de tous les temps. Il faut dire que les chiffres jouent en sa faveur.

Alors qu'il avait déjà communiqué sur le fait qu'il méritait plus de reconnaissance devant le travail qu'il a accompli, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est revenu sur ce sentiment de colère qui l'habite. Il a été le buteur de l'attaque des Diables durant la Coupe du Monde, et pourtant, l'enfant de Neerpeede n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur par une partie des supporters des Diables. Pourtant, les chiffres parlent pour lui: 45 buts en 79 matches (et une place de 2ème meilleur buteur en Russie). Le tout seulement à 25 ans.

Ce n'est pas pour autant que Romelu en perd sa confiance en lui, primordiale pour un attaquant dans son genre, un attaquant qui vit pour le but :"Les gens me demandent parfois si je fais partie des trois meilleurs attaquants belges de tous les temps. Oui, oui, oui. Je dirais même que je suis le meilleur de tous les temps. Avec un kilomètre d'avance, je vous le dis. Je suis numéro un sur la liste des buteurs de l'équipe nationale, avec 34 buts inscrits lors de mes 33 derniers matches", relaye la RTBF.

Romelu Lukaku était devenu le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges en novembre 2017. Il devançait Paul Van Himst et Bernard Voorhoof (30 buts), récemment rejoints par Eden Hazard.

Le Mancunien, en constante augmentation en termes de statistiques dans les compétitions internationales, pourrait bien mettre tout le monde d'accord lors de l'Euro 2020...