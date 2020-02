"Lukaku a parlé à Mertens": l'Inter prépare une grosse offre pour attirer Dries

Ce soir, Dries Mertens rendra visite à l'Inter et Romelu Lukaku pour la demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Le Belge de 32 ans sera attentivement observé par Marotta et Ausilio (directeurs sportifs de l'Inter) qui le considèrent comme un renfort possible pour la saison 2020-2021.

