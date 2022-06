Le Ballon d'or 2018, âgé de 36 ans, était arrivé à Madrid en 2012 en provenance de Tottenham. Il a remporté la Ligue des Champions à cinq reprises avec les Merengue.

Luka Modric a prolongé son aventure au Real Madrid pour une saison supplémentaire. Le joueur croate a signé un contrat jusqu'en 2023 avec les Merengue, a annoncé le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard mercredi.

Modric, 36 ans, est arrivé au Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham.

Depuis son arrivée à Madrid, le Ballon d'Or 2018 a remporté la Ligue des Champions à cinq reprises (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) mais aussi trois titres de champion d'Espagne (2017, 2020, 2022), une Coupe d'Espagne (2014) et quatre Coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017 et 2018).

Le natif de Zadar a disputé 436 rencontres pour le club madrilène toutes compétitions confondues, compilant 31 buts et 73 assists. International croate à 150 reprises, il a également mené la Croatie à la finale de la Coupe du monde 2018 perdue 4-2 face à la France. Les Croates seront un des adversaires de la Belgique dans le groupe F de la prochaine Coupe du monde avec le Canada et le Maroc.

