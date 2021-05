Luis Suarez, attaquant de l'Atlético Madrid, a assuré mardi qu'il serait "ravi que Messi reste" au FC Barcelone.

"Comme ami et fan de foot, et comme proche, je serais content, je serais ravi et c'est ce que je lui conseillerais", a déclaré l'Uruguayen, tout juste sacré champion d'Espagne, à la radio Cope dans la nuit de lundi à mardi.

"Pour ce qu'il a apporté au club, pour ce que le club lui a apporté", a ajouté Suarez, écarté sans ménagement du Barça l'été dernier mais toujours grand ami de la superstar argentine.

Messi est en fin de contrat avec le Barça, l'unique club de sa carrière professionnelle. Selon la presse locale, l'Argentin, qui va avoir 34 ans en juin, penche plutôt pour une prolongation... mais Suarez, qui a mangé avec Messi à Madrid une semaine avant l'interview, a assuré ne pas avoir été mis au courant de sa décision.

L'Uruguayen, lui, a confirmé qu'il serait encore joueur de l'Atlético la saison prochaine.

