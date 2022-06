Il a officié par le passé comme directeur technique de l'AS Monaco (où il a connu Kylian Mbappé) et comme directeur sportif de Lille.

Le Paris Saint-Germain a officialisé vendredi l'arrivée de Luis Campos comme "conseiller football". Le Portugais aura "la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine", a précisé le PSG dans un communiqué.

Ancien directeur technique de Monaco et directeur sportif de Lille, Campos, 57 ans, est décrit comme "un pionnier du développement et de l'amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante". Le champion de France "bénéficiera des idées, des connaissances et de l'expérience de Luis Campos, pour aider l'équipe à franchir un nouveau palier".

Campos reprendra les fonctions occupées par Leonardo, qui était le directeur sportif du club depuis 2019 et dont le départ n'a pas était officialisé. "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football", a commenté Campos. "Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club."

Vainqueur du championnat de France, le PSG a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Le club a réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé après une saga de plusieurs semaines.

