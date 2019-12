Le Suédois Freddie Ljungberg, qui avait assuré l'intérim après le limogeage d'Unai Emery à Arsenal, va être conservé par le nouvel entraîneur des Gunners, a-t-il annoncé lors d'un point presse lundi.

"Je lui ai parlé après le match contre Everton. Je voulais savoir ce qu'il ressentait", a expliqué Arteta. "Nous avons décidé que la meilleure chose serait qu'il continue. Je le connaissais un peu et nous allons commencer un nouveau chapitre. Nous allons inculquer à l'équipe ce qu'est la responsabilité de jouer pour ce club. J'ai besoin de tout le monde à bord. Toutes les réunions que nous avons eues ont pour but de faire participer tout le monde et jusqu'à présent, je suis très satisfait des réactions.

Arteta effectuera ses débuts sur le banc d'Arsenal lors du déplacement à Bournemouth jeudi pour le compte de la 19e journée de Premier League. Ljungberg, ancien joueur lui aussi des Gunners, avait dirigé cinq rencontres de championnat à la tête d'Arsenal depuis fin novembre grappillant cinq points et arrachant le match nul au Standard (2-2) lors de la dernière journée de la phase de poule de l'Europa League.

Arsenal est 11e en Premier League.