Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, s'est dit heureux d'avoir retrouvé ses joueurs pour des entraînements en petits groupes après l'allègement des restrictions dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les 'Reds' ont repris l'entraînement mardi. "J'étais aux anges", a réagi Klopp sur le site de Liverpool.

L'entraîneur allemand a précisé que le club suivait toutes les règles et que les joueurs s'entraînent par groupes de cinq. "Tant que nous maintenons la distanciation sociale et que des tests sont effectués, les joueurs seront en sécurité", a ajouté Klopp.

"Cela reste une période difficile pour les joueurs avec le confinement. La seule différence, c'est qu'ils peuvent s'entraîner mais ils ne peuvent pas se changer ou prendre leur douche au club. Ce n'est pas un retour à la normale. Nous sommes uniquement autorisés à sortir de chez nous pour notre travail. Pour le reste, nous devons suivre les mêmes règles que tout le monde."

Jürgen Klopp a également reconnu que l'ambiance sera différente dans les stades avec des matchs à huis clos. "La compétition amènera de l'intensité dans les matchs mais nous devrons faire sans le soutien du public d'Anfield. Mais nous ne pouvons rien y faire", a conclu l'entraîneur des 'Reds'.

La Premier League espère reprendre à la mi-juin à huis clos. Liverpool occupe la tête avec 25 points d'avance sur Manchester City, son plus proche poursuivant. Les 'Reds' attendent un titre de champion d'Angleterre depuis 1990.

L'entraîneur allemand a précisé que le club suivait toutes les règles et que les joueurs s'entraînent par groupes de cinq. "Tant que nous maintenons la distanciation sociale et que des tests sont effectués, les joueurs seront en sécurité", a ajouté Klopp. "Cela reste une période difficile pour les joueurs avec le confinement. La seule différence, c'est qu'ils peuvent s'entraîner mais ils ne peuvent pas se changer ou prendre leur douche au club. Ce n'est pas un retour à la normale. Nous sommes uniquement autorisés à sortir de chez nous pour notre travail. Pour le reste, nous devons suivre les mêmes règles que tout le monde." Jürgen Klopp a également reconnu que l'ambiance sera différente dans les stades avec des matchs à huis clos. "La compétition amènera de l'intensité dans les matchs mais nous devrons faire sans le soutien du public d'Anfield. Mais nous ne pouvons rien y faire", a conclu l'entraîneur des 'Reds'. La Premier League espère reprendre à la mi-juin à huis clos. Liverpool occupe la tête avec 25 points d'avance sur Manchester City, son plus proche poursuivant. Les 'Reds' attendent un titre de champion d'Angleterre depuis 1990.