Les Reds sont sacrés champions d'Angleterre suite à la victoire de Chelsea sur Manchester City (2-1). Liverpool met ainsi fin à 30 ans de disette en Premier League. Kevin De Bruyne a inscrit l'unique but des Cityzens d'un magnifique coup-franc.

Liverpool l'a fait! Manchester City n'est plus champion d'Angleterre. Le club où évolue Kevin De Bruyne a cédé son sceptre à Liverpool jeudi soir après sa défaite 2-1 à Chelsea. Au lendemain de la victoire des Reds 4-0 aux dépens de Crystal Palace, les Cityzens devaient s'imposer sur la pelouse de Stamford Bridge pour retarder le 19e sacre de champion de Liverpool, où joue Divock Origi, au soir de la 31e journée de la Premier League anglaise de football.

La chevauchée de Christian Pulisic (36e) a placé dans un fauteuil les Blues où Michy Batshuayi ne figurait pas sur la feuille de match composée par Frank Lampard.

Kevin De Bruyne était lui bien présent avec les "Skyblues". Son but égalisateur d'une frappe magistrale sur coup-franc à la 55e minute, le 10e de la saison en championnat (en plus de 16 assists), face à ses anciennes couleurs n'aura pas suffi car le Brésilien Willian transformait le penalty consécutif à une faute de main de Fernandinho (78e) et offrait la victoire aux Londoniens.

19e titre

Liverpool, qui a survolé le championnat cette saison (28 victoires, 2 partages et une seule défaite (3-0 à Watford le 29 février)) compte 86 points contre 63 à Manchester City. Il reste 7 journées à jouer, soit 21 points à gagner. Les tenants de la Ligue des champions ne peuvent plus être rejoints.

Les hommes de Jürgen Klopp ajoutent un 19e titre au palmarès des Reds, sextuples lauréats de la Coupe d'Europe des clubs champions/Ligue des champions. Les précédents remontent à 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988 et 1990.

Liverpool aura l'insigne honneur d'inaugurer son titre à l'Etihad Stadium de Manchester City le 2 juillet (21h15) lors de la 32e journée de compétition.

