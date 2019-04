Liverpool a empêché Chelsea d'aligner une quatrième victoire d'affilée dimanche au cours de la 34e journée du championnat d'Angleterre de football (2-0).

Ce cinquième succès de suite permet aux Reds de reprendre la première place du classement à Manchester City, qui s'était imposé plus tôt à Crystal Palace (1-3). Liverpool (85 points) devance City (83) mais compte un match de plus. Chelsea, avec Eden Hazard pendant 90 minutes, se retrouve 4e (66 points).

Il y a eu de rythme et des gros duels dès le coup d'envoi. Ainsi Hazard a vu sa cheville torturée par Fabinho (11e). Les Reds ont toutefois mieux fait circuler le ballon et Hazard s'est souvent retrouvé plein axe avec trois joueurs devant lui. Si la première période a été marquée par de jolis mouvements, il n'y a pas eu d'occasion franche. Après le repos, les Reds ont exercé une grosse pression et Sadio Mané, seul au second poteau, leur a donné l'avance (51e, 1-0). Et d'une frappe du gauche, Mohammed Salah a cassé Chelsea (53e, 2-0). Par contre, Hazard était toujours dans le coup. Lancé par Emerson, le Diable Rouge a enchaîné contrôle parfait et frappe mais le ballon a heurté le poteau alors qu'Alisson était battu (59e). Juste après, le gardien brésilien a stoppé un nouvel envoi de Hazard (60e). Les Blues se sont réveillés mais comme ils ne parvenaient pas à prendre la défense adverse en défaut, ils ont baissé les bras en fin de match.

Aux Pays-Bas, le PSV, avec Dante Rigo sur le banc, a battu De Graafschap (2-1). Delano Burgzorg a pourtant donné l'avance aux visiteurs (26e, 0-1). Mais Bergwijn sur penalty (65e, 1-1) et Luuk de Jong (75e, 2-1) ont permis au club d'Eindhoven de rejoindre l'Ajax en tête du classement. Les deux équipes comptent 74 points. De Graafschap, qui reste sur quatre matches sans victoire, est 16e et barragiste (26 points).

En Turquie, Antalyaspor, avec Rudy Boffin dans le but, a gagné 1-0 face à Kasimpasa alors qu'il a joué à dix suite à l'exclusion de son milieu brésilien Chico (43e). Mevlut Erding avait déjà inscrit l'unique but de la rencontre (23e). Après 28 journées, Antalyaspor (38 points) est 7e et Kasimpasa (37) est 9e.

En Espagne, le derby basque entre la Real Sociedad, sans Adnan Januzaj blessé, et Eibar s'est terminé par un partage (1-1). Juanmi a donné l'avance aux visités (1ère, 1-0) et Joan Jordan a égalisé pour les visiteurs (85e, 1-1). Bien qu'elle n'ait pris que sept points sur 24, la Real Sociedad (10e, 41 points) reste toujours en course pour un ticket européen: l'Athletic Bilbao (7e) est à cinq points. Eibar (40 points) est 12e.