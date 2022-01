L'ancien patron du Liverpool FC Peter Robinson est mort à l'âge de 86 ans, a annoncé mercredi le club dont il a participé à faire la renommée mondiale et le succès de 1965 à 2000.

"Nous sommes profondément attristés par le décès de l'ancien secrétaire du club et directeur général Peter Robinson", écrit le club dans un communiqué.

Secrétaire puis directeur général, à compter de 1992, des Reds, Peter Robinson a contribué à moderniser le fonctionnement du club aux côtés du président John Smith, permettant aux entraîneurs (notamment Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan ou Kenny Dalglish) de se concentrer sur le jeu et les joueurs.

"Smith et lui se sont étroitement impliqués dans le recrutement des joueurs à l'époque où les +Reds+ ont réussi à plusieurs reprises des coups de maître sur le marché des transferts", a souligné le club.

Durant les 35 années passées par Robinson à Anfield, Liverpool a remporté 29 trophées, dont 12 titres de champion d'Angleterre et six coupes d'Europe.

D'anciens joueurs de Liverpool lui ont rendu hommage. "Un homme à part nous a quittés", a ainsi regretté l'ex-milieu de terrain allemand Dietmar Hamann. "C'est grâce à lui que Liverpool FC est devenu le club qu'il est aujourd'hui", a-t-il ajouté sur ses réseaux sociaux.

"Nous sommes profondément attristés par le décès de l'ancien secrétaire du club et directeur général Peter Robinson", écrit le club dans un communiqué. Secrétaire puis directeur général, à compter de 1992, des Reds, Peter Robinson a contribué à moderniser le fonctionnement du club aux côtés du président John Smith, permettant aux entraîneurs (notamment Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan ou Kenny Dalglish) de se concentrer sur le jeu et les joueurs. "Smith et lui se sont étroitement impliqués dans le recrutement des joueurs à l'époque où les +Reds+ ont réussi à plusieurs reprises des coups de maître sur le marché des transferts", a souligné le club. Durant les 35 années passées par Robinson à Anfield, Liverpool a remporté 29 trophées, dont 12 titres de champion d'Angleterre et six coupes d'Europe. D'anciens joueurs de Liverpool lui ont rendu hommage. "Un homme à part nous a quittés", a ainsi regretté l'ex-milieu de terrain allemand Dietmar Hamann. "C'est grâce à lui que Liverpool FC est devenu le club qu'il est aujourd'hui", a-t-il ajouté sur ses réseaux sociaux.