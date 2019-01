Liverpool : Anfield a la fièvre

D eal ou no deal pour le Brexit ? Sur le continent, c'est le sujet de conversation qui revient sans arrêt ces derniers temps quand on évoque la réalité des Britanniques. Et sur place ? Bien sûr, on en parle. Surtout dans les journaux sérieux. En rue, par contre, ce n'est pas le topic favori. Dans la région de Manchester, par exemple, les gens parlent plus volontiers du petit crash du Prince Philip. Aveuglé par le soleil, il a bien abîmé sa Range Rover. Le mari de la Reine, 97 ans, s'en est sorti sans une égratignure.

