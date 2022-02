La perte est en tout cas largement en baisse par rapport à 2021 où les Reds avaient perdu 55 millions d'euros.

Liverpool a annoncé vendredi une deuxième année de perte financière consécutive due à l'impact du Covid, même si le club de Premier League a déclaré qu'il restait déterminé à investir sur et en dehors du terrain.

Sur la période se terminant en mai 2021, pendant laquelle les Reds ont décroché un premier titre de champion national en 30 ans, le club a subi une perte avant impôt de 5,75 millions d'euros, toutefois en baisse par rapport à une perte de 55 millions d'euros l'année précédente. Les recettes globales ont chuté de 3,6 millions d'euros pour atteindre plus de 580 millions d'euros, avec une baisse considérable de près de 95 % des recettes des matchs, la plupart des rencontres ayant eu lieu dans des stades vides en raison de la pandémie de coronavirus. "Nous continuerons à réinvestir sur le terrain et en dehors pour renforcer notre position et être compétitifs au plus haut niveau dans tout le club", a néanmoins déclaré le directeur général Andy Hughes. Liverpool, emmené par son entraîneur Jurgen Klopp, n'est qu'à trois points du leader de la Premier League, Manchester City, et affronte Chelsea en finale de la Coupe de la Ligue dimanche.

